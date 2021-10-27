شاهد .. عريس مصري يفقد وعيه في ليلة الدخلة بعد خلع زوجته لملابسها.. صُعق بما رأى ولم يتحمل هول المشهد (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر عريس مصري يفقد وعيه في ليلة الدخلة بعد خلع زوجته لملابسها.. صُعق بما رأى ولم يتحمل هول المشهد (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشبه بصاعقة ومفاجأة غير متوقعة حطمت فرحة شاب مصري بزواجه الذي عاش يحلم به، بعد ساعات قليلة من الزفاف.

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على النقيض من أبسط قواعد الصراحة المتعارف عليها بين المحبين، خدعت فتاة مصرية شاب سكندري وقع في حبها، واستمرت لمدة عامين وهي فترة الخطبة، بالظهور أمامه على غير طبيعتها وشكلها الحقيقي.

لكن وفي يوم الزفاف، وبعد الوصول إلى عِش الزوجية، فوجئ الشاب الثلاثني، بطلب غريب من زوجته، وهو ألا يغضب لأي سبب من الأسباب بعد خلعها فستان الزفاف.

وإثر تغييرها ملابسها، لاحظ الزوج أن بعض المناطق بجسدها زادت نحفتها بشكل ملحوظ، وعندما سألها عن ذلك، أجابته أنه تأثير إرهاق تجهيزات ما قبل الزفاف.

غير أن الصدمة الكبرى جاءت في لحظات اقترابه منها وحاولته ضمها تجاهه واحتضانها، ليكتشف أنه لا يوجد بها أي مقومات للأنوثة، وشعر وكأنها يحضن طفلة ابنة شقيقته ذات العشر أعوام التي لم تبلغ بعد.

كل هذه صدمات لم يعمل لها حساب، لكن الصدمة الأكبر في إجابة العروس، أنها حاولت مراراً الذهاب للأطباء حتى تزيد من أنوثتها ولكنها فشلت، واضطرت إلى ارتداء ملابس مبطنة بالإسفنج لتخفي افتقارها لمقومات الأنوثة.

أصيب الزوج بما يشبه الصعقة من المفاجأة كادت تقوده إلى الجنون، لكنها في النهاية قادته إلى محكمة الأسرة بمحافظة الإسكندرية، ليقف وعلى وجهه ملامح الحُزن، وهو يصرخ: "زوجتي فلات وكله طلع سفنج".

الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد ساعات من ليلة "العمر" التي يحلم بها كل شاب.71601756