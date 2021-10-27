شاهد .. مودل روز تثير الغضب بإطلالة فاضحة بعدما نسيت ارتداء حمالة الصدر!...اتفرج(فيديو)

انت الان تتابع خبر مودل روز تثير الغضب بإطلالة فاضحة بعدما نسيت ارتداء حمالة الصدر!...اتفرج(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، إلى إثارة الجدل بإطلالاتها الفاضحة، وذلك بعد أسابيع فقط من أزمتها مع زوجها السعودي.

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مودل روز وإطلالة فاضحة

ونشرت مودل روز صورة لها وهي تقود سيارتها، وتردي (توب) مكشوف الصدر، أظهر ملامح مفاتنها بشكل صارخ، خاصة أنها لم ترتدِ حمالة صدر أسفلها.

وأثارت مودل روز غضباً واسعاً بإطلالتها التي وصفها المتابعون بـ(الفاضحة)، فجاء في التعليقات: (أوفر أوفر بالآخر انتي مسلمة ترا).وكتب آخر: (شكلها زعلانة ع الفلوس الي بتدفعها لطليقها وقالت خليني أحره).ووافقه آخر الرأي متسائلاً: (وش فيها استخفت بعد الطلاق؟).

(عشق ضميان)

وفي سياق آخر، شاركت روز قبل أيام في كليب (عشق ضميان)، للفنانة اللبنانية ديانا حداد، برفقة عدة مشاهير أخريات من بينهم اليوتيوبر نور ستارز، والممثلة شيلاء سبت وزميلتها غدير السبتي، و الفاشينيستا نهى نبيل.

وتعرضت مودل روز لموجة سخرية بسبب رقصها في الفيديو كليب، والذي رآه الجمهور رقص على الطريقة القديمة التي انتهى عهدها، وهو ما دفعها لإغاظتهم.حيث نشرت روز فيديو جديد عبر حسابها في (سناب شات)، رقصت خلاله بنفس الطريقة.73722014