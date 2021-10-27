شاهد .. الممثلة التركية نسليهان أتاغول في الصحراء بـ إطلالة صارخة تشعل متابعيها بدون بنطال وتكشف المستور!

انت الان تتابع خبر الممثلة التركية نسليهان أتاغول في الصحراء بـ إطلالة صارخة تشعل متابعيها بدون بنطال وتكشف المستور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

لاقت إطلالة الممثلة التركية نسليهان أتاغول الـ” ساخنه” الكثير من الإعجاب.

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إذ ظهرت الشابة التركية نسليهان أتاغول بـ” إطلالة ساخنة” وسط الصحراء، حيث ارتدت هوت شورت جينز مع قميس أبيض واسع وطويل وتضع نظارات شمسية إضافة إلى حذاء الـ cow boy طويل.

ونشرت الممثلة الصور الجريئة على حسابها الخاص على انستغرام. وأعجب عدد كبير من المتابعين بالإطلالة المثيرة التي والمجنونة التي ظهرت فيها.

وكانت قد انتشرت اخبار في الأيام الماضية مفادها انضمام نسليهان أتاغول لأسرة مسلسل “قطاع الطرق”، الا ان مصدرا قريبا منها نفى هذا الأمر، واصفا اياه بالإشاعة.

نسليهان أتاغول كانت برفقة الفنان مراد دالكيليتش وهو حبيب هاندا أرتشيل السابق على المزلاج في البحر لكن حادثة صادمة حصلت فاجأت الجميع.

نسليهان كانت تقود المزلاج ومراد يقوم بالتصوير وفجأة أسرعت نسليهان ووقع مراد في البحر واللافت أنها لم تنتبه له ولم تتوقف بل وأكملت طريقها.

واعتبر جمهور هاندا هذا الأمر انتقاماً لها بعد أن تركها وارتبط مع صديقتها سيتاري أكتاش التي شاركت معها في مسلسل أنت أطرق بابي.

من جهة أخرى وبعد الأخبار الكثيرة التي طالتهما في الفترة الأخيرة وتحدثت عن انفصالهما ردّ الثنائي نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو على ذلك وورّطا هاندا أرتشيل وحبيبها السابق.98389384