شاهد .. ياسمين صبري ضُربت بـ الشبشب وهي طفلة.. تفاصيل طفولة مشحونة باللوم والغضب!

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري ضُربت بـ الشبشب وهي طفلة.. تفاصيل طفولة مشحونة باللوم والغضب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يبدو أن طفولة ياسمين صبري لم تكن كما سائر الأطفال. فإذ كشفت النجمة المصرية عن تفاصيل جديدة اثارت موجة من التساؤلات والإستغراب.

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وفي جوّ غلبه طابعا فلسفيا روحيا، تمحور جزء من حلقة ABtalks عن طفولة ياسمين صبري التي حلّت ضيفة على البرنامج، الذي يبث على يوتويب.

وقالت ياسمين: “في فترة سابقة كنت أفكر بطفولتي وأشعر باللوم والغضب وحاولت تطوير نفسي والآن أنا “ممتنّة” لكل ما مرّيت به لأنّ لولاها لما كنت أنا ياسمين صبري اليوم”.

وتابعت: “طفولتي ما كانتش في الجنينة” ولم يكن فيها رفاهية الوقت.. “كان في شدّة وفي إلتزام ويوم كنت ما إكسب في إمتحان الرياضة او انجح كنت أُضرب بالشبشب”.

وكشفت صبري في سياق الحلقة أنّ ليس لديها إلّا صديقة واحدة: “ما عنديش شلّة أو مجموعة أصحاب”.

وعن الحبّ، قالت صبري: “الحبّ هو أن لا يحاول أحد ان يغيّر أحدا.. هو أن “أسيبك تكبر وتنوّر وتشعّ”… الحبّ هو ارتقاء شخصين بكلّ حاجة ليخلق توازنا مع بعضهما”.

وأضافت: “لم أعان يوما من الإكتئاب بل أشعر بنوع من أنواع النشوة الروحية ولا أشعر أبدا بالملل”.





من ناحية أخرى وبعد أن قام والدها بفضحها أمام العلن، حيث قال إنّ المال يغيّر النفوس، بعد عدم حضور زفاف أخيها في عرسه، قامت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالرد عليه.

في التفاصيل، بعد أن كشف والد الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، ​أشرف صبري​، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها بلال من دون معرفة الأساب، حيث علق على صورة لإبنه، هاجم فيه ياسمين قائلاً : “فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه

وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشايطين”.

عادت صبري اليوم في أول رد فعل على هذه التصاريح، حيث كشفت عن عدم مبالاتها بالقضية وبـ والدها، بل عادت لتنشر صوراً لها من جلسات تصوير جديدة، كان أخرها إطلالة بفستان كلاسيكي، فضي اللون، مع وشاح طويل، على متن قارب.





إضافة إلى ذلك، فقد إنهالت التعليقات على ياسمين من قبل المتابعين، معبرين عن إعجابهم بعفويتها بعد أن ظهرت من دون حذاء “حافية” القدمين، حيث أكد العديد منهم، ان هذا الأمر قد يشعرها بالراحة.26872597