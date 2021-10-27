انت الان تتابع خبر بسبب رقصها في الساحل الشمالي: فيفي عبده تتعرض لحادث مفأجى والسبب صادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

بكلمة وصفت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ تعرضها لحادث خطأ طبي بأنه بسبب العين والحسد بعد رقصها في الساحل الشمالي، وأكدت أنها الآن بخير، وأن دعوات الجمهور لها ساعدتها، كما كشفت أنها ستعود لأعمال مسرحية مرة أخرى، وأن السيناريو جيد ويليق بها.

وكانت قد وثقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بمقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة، رقص فيفي عبده مع حفيدتها في حفل الفنان المصري عمرو دياب، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.44666307

وبدت فيفي ترقص بحماس مع حفيدتها وسط تفاعل الحضور والمشاهير، وكتبت بوسي تعليقاً قالت فيه: "قمرين دول ولا عينيك".، بإشارة منها لأغنية عمرو دياب الشهيرة "قمرين".

وأعجب المتابعون بالفيديو، وانهالت التعليقات عليه، إذ كتب متابع: "حبيبتي ما شاء الله"، وقال آخر :"ربنا يخليهم لبعض يارب ".44666307