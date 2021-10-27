شاهد .. مفاجأة من العيار الثقيل…النجمة التركيه هاندا أرتشيل بطلة مسلسل الهيبة وهذا الممثل البطل!

انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل…النجمة التركيه هاندا أرتشيل بطلة مسلسل الهيبة وهذا الممثل البطل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فجّرت تقارير صحافية تركية مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدثت عن أن هاندا أرتشيل ممكن أن تكون بطلة مسلسل الهيبة بنسخته التركية.

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التقارير قالت أن هاندا أرتشيل قريبة من العودة إلى الشاشة ومن الممكن أن تكون بطلة مسلسل الهيبة بنسخته التركية.

هاندا التي صرّحت في آخر مقابلة لها أنها تقرأ العديد من السيناريوهات لكنها لا تستطيع الحديث عن أي شيء رسمي في الوقت الحالي تردد أنها ممكن أيضاً أن تنضم إلى المسلسل التركي بربروس

وحسب المعلومات فإنّ الممثل تولغا ساريتاش الذي وقع مؤخراً مع نفس الشركة التي ستنتج مسلسل الهيبة بنسخته التركية سيكون هو البطل إلى جانب هاندا في مسلسل الهيبة.

هاندا وتولغا كانا قد اجتمعا في بداية مسيرتهما الفنية في مسلسل بنات الشمس وحققا نجاحاً كبيراً وتربطهما صداقة وطيدة حتى اليوم.تولغا كان قد قدّم دور الأكشن في مسلسل العهد لعدة أجزاء وحقق نجاحاً كبيراً على أدائه فيما هاندا قدمت هكذا دور في مسلسل حلقة الذي لم يستمر طويلاً بسبب انخفاض نسبة المشاهدة.

وكان قد تم تداول معلومات عن أن إنجين أكيوريك سيكون هو بطل مسلسل الهيبة لكن يبدو أنها لم تكن دقيقة.المسلسل يتحدث عن منطقة إسمها الهيبة لا تستطيع الدولة الدخول إليها وفيها الكثير من التجاوزات.

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