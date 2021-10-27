شاهد .. السعودية مودل روز تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر كشف شكلها الحقيقي (فيديو)

انت الان تتابع خبر السعودية مودل روز تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر كشف شكلها الحقيقي (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت عارضة الأزياء السعودية مودل روز إلى موقف محرج للمرة الثانية حين بدأت بثاً مباشراً مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجه مودل روز الحقيقي

وظهرت مودل روز في البث المباشر وهي تضبط وضع الهاتف لتبدأ التصوير، لكنها تنسى وضع (الفلاتر)، ما أظهر شكل وجهها الحقيقي، وهو ما جعلها تهرب على الفور من أمام الهاتف.

وبعد عدة ثواني تعود مودل روز بحذر لتتأكد ما إذا كان (فلتر) الوجه الذي يُظهرها جميلة ومختلفة تماماً قد عاد أم لا.

انعدام ثقة!

وانقسم المغردون ما بين من رأى أن مودل روز جميلة بدون فلاتر، ولم يكن عليها التصرف بهذا الشكل، وآخرون سخروا مما حدث وفسروا تصرفها انعدام ثقة بنفسها.

وجاء في التعليقات: (حتى هي انخرعت).وكتبت أخرى: (عشان بس البنات يعرفون (والواقع انهم يعرفون ) ان الفلاتر هي اللي مصوره المشهورات بجمال وبشرات خياليه..انتي تعرفين انه خداع الفلاتر فليش تستمرين تصدقينهم وتنشدين المستحيل)وعلقت ناشطة: (لهالدرجة الثقة معدومة عندها)ورأت أخرى أن المشكلة الأساسية هي انعدام ثقة بالنفس وكتبت: (حركتها هبله جداً ونابعة من قلة ثقة بالنفس، يعني كان يمديها وهي بمكانها تحط الفلتر وصلى الله وبارك..ليه راحت عشان تحطه؟).

ونوه آخر إلى أن ما اختلف فقط لون بشرة مودل روز، وكتب: (بعدها حلوة بس السمار الخليجي بان عليها بدون فلتر).موقف مُحرج آخر

وليست أول مرة تتعرض بها مودل روز لموقف محرج أثناء البث المباشر، فقبل أسابيع دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب و مقزز.

وتصدر اسم مودل روز الترند حينها عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث أظهر شاب عضوه الذكري على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

اسم مودل روز الحقيقي!

وفي سياق آخر، فاجأت مودل روز متابعيها بالكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة، وسبب إخفائه طوال السنوات الماضية.

وكانت البداية حين تلقت مودل روز سؤالاً من أحد متابعيها أثناء بث مباشر عبر (سناب شات)، كتب لها: (ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان).

وقالت مودل روز في ردها: (أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة)

مودل "روز" تتعرض لموقف مُحرج بعد اختفاء الفلتر عن وجهها pic.twitter.com/JwJmX4zjZL — WHR (@whrumor) July 9, 2021

وحول سبب إخفاء أن اسمها الحقيقي روان، قالت مودل روز: (بداية انا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز).وتابعت: (ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكي أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي).

وأضافت: (هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشيال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي).73730880