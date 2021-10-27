شاهد .. بطلة الفضائح في السعودية..باربي نجد تخلع ثوب الخجل وتصوّر نفسها من دون ملابس بالكامل!!

انت الان تتابع خبر بطلة الفضائح في السعودية..باربي نجد تخلع ثوب الخجل وتصوّر نفسها من دون ملابس بالكامل!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة كبيرة في السعودية بطلتها هذه المرة مودل جيجي أو باربي نجد، حيث صوّرت نفسها فيديو وهي عارية بالكامل، وتظهر جسمها وتفاصيله.

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في التفاصيل، تثير عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بمودل جيجي، الجدل بإستمرار، وذلك بنشرها صوراً وفيديوهات صادمة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل

الإجتماعي، تظهر فيها عارية، وأحدث ما نشرته باربي، فيديو تظهر فيه عارية، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها، وتصور نفسها أمام المرآة.

هذا الفيديو أحدث ضجة كبيرة لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه، وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم، ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.27541456