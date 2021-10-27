شاهد .. ليلى الحديوي كما ولدتها أمها في بانيو الاستحمام "جننت الشباب" ..اتفرج

انت الان تتابع خبر ليلى الحديوي كما ولدتها أمها في بانيو الاستحمام "جننت الشباب" ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت دعاية لعارضة الأزياء ليلى الحديوي، الخاصة بجيل للاستحمام، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت الحديوي، عبر حسابها الرسمي على “أنستغرام ” ستوري ظهرت فيه وهي تستحم باستخدام جيل للاستحمام ، كاشفة عن جزء كبير من جسدها ، وهو الأمر الذي أغضب عددا من متابعيها، بعدما جرى، لاحقا، تداول صور الحديوي على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على الأنستغرام.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ليلى الحديوي للهجوم، حيث كانت قد تعرضت مؤخرا لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب ظهورها بالمايوه و”التاتو” خلال عطلتها الصيفية بالحسيمة.كما نشرت بطلة فيلم “سارة” الحديوي صور جريئة لها ب”المايو” و “بِيْنَاتْ” الوشم على جسدها، لي خلاها تتعرض للإنتقاد من طرف جمهورها و متابعيها.

حيث علق أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي : “الله يخليها سلعة كن غير ميتصوروش حشومه”، في حين عبر آخر “بصراحة ايلا هاد تاتواج حقيقي راك سقطت معزتك عندي او سمحيلي اختي من حقي نقول باش كنحس لناس لعزاز”، كما علقت متابعة أخرى “هاي هاي على بنت لفقيه، بصحة و راحة خرجتي على السيطرة مالقيتي فين توشمي”.

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