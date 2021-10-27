شاهد .. برقص مثير وحركات ايحائية.. دنيا بطمة تشعل منصات التواصل الإجتماعية وتثير المتابعين – فيديو

انت الان تتابع خبر برقص مثير وحركات ايحائية.. دنيا بطمة تشعل منصات التواصل الإجتماعية وتثير المتابعين – فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديوهات تخص الفنانة المغربية، دنيا بطمة، خلال إحيائها أحد أعراس عائلة غنية بمدينة طنجة.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل في الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشيم، وهي ترقص الرقص الشرقي وتتمايل على أنغام “الوحدة ونص” بمؤخرتها البارزة، الأمر الذي جر عليها وابلا من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، الذي استنكروا تصرفاتها وأكدوا أنها أم لطفلتين يجب أن تكون قدوة لهن وليس العكس.93025235

من جهة ثانية، خلف تصريح للإعلامية السعودية، لجين عمران على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعية، تحدثت خلاله عن روتين العناية ببشرتها.

وكشفت عمران في حوار أجرته مع مجلة “سيدتي” أنها وإلى جانب اعتمادها على منتجات البشرة، فهي تحقن إبر البوتكس والفيلر، كسائر الفنانات رغم نفيهم ذلك، وصرحت قائلة: “أنا

مهووسة بمنتجات العناية بالبشرة، لدرجة أن كل من يسافر معي من أصدقائي يسخر مني، ومن الروتين الطويل الذي أتبعه قبل النوم، لن أكذب عليك وأقول لك إن سر نضارة بشرتي هي المياه والفواكه فقط، بل القليل من البوتوكس والفيلر طبعاً لضبط آثار التقدم في البشرة”.

هذا التصريح كان كفيلا بإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعية، خاصة في المغرب، واعتبر بعض النشطاء أن لجين عمران تقصد بكلامها الفنانة المغربية، دنيا بطمة التي صرحت في وقت سابق أن سبب نظارة وجهها هو اعتناؤها ببشرتها، وسحبها للفيلر من بعض المناطق، وعدم خضوعها لأي عملية تجميل، إضافة إلى اعتمادها ال “soft make up”، ما جعلها موضع سخرية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية.93025235