شاهد .. الجمهور يحبس انفاسه... بفستان قصير ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها من داخل الطائرة..(صورة)

انت الان تتابع خبر الجمهور يحبس انفاسه... بفستان قصير ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها من داخل الطائرة..(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حرصت الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

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وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية فستان جلد باللون الرمادى القصير كما ارتدت كاردينج باللون البينك من داخل طائرتها الخاصة.ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون الداكن.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمدمجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمدشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقةلاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً معإطلالات جورجينا.

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