شاهد .. إطلالة "مفزعة" لنجمة طيور الجنة جنى مقداد والجمهور مصدوم.. ماذا أصابها؟

انت الان تتابع خبر إطلالة "مفزعة" لنجمة طيور الجنة جنى مقداد والجمهور مصدوم.. ماذا أصابها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة ​طيور الجنة​ بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير.

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كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".

يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

جنى مقداد تكشف كواليس زفاف شقيقها

نشرت جنى مقداد مقطع فيديو على يوتيوب كشفت من خلاله كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف شقيقها الوليد مقداد، نجم طيور الجنة وزوجته نور غسان، والذي نال رواجا واسعا بين المتابعين.

وبدت في الفيديو وهي تبحث عن إكسسوارات في المركز التجاري، وذلك من أجل حفل الزفاف. ونشرت جنى أيضاُ مقطع فيديو يجمعها بوالدها خالد مقداد وشقيقها عصومي وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

يذكر أن جنى مقداد حديث المتابعين تعرضت للانتقادات بسبب الفستان الذي اختارته لمناسة زفاف شقيقها واعتبر كثر انه لا يناسب عمرها.

واشار البعض الى ان جنى قد قررت ان ترتدي الحجاب بعد الحملة التي حصلت ضدها وان تبتعد عن الاضواء وقد تم تسريب صورة لها بالحجاب.

الا ان موقع الفن تأكد ان المعلومة غير صحيحة وصورة جنى بالحجاب قديمة كما ان والدتها كانت سبق وتحدثت عن ارتداء جنى الحجاب سابقا مشيرة انها سترتديه بعد التكلف.

تجدر الإشارة الى ان شقيقيها الوليد والمعتصم بالله مقداد لديهما عدد كبير من المشاهدات على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهما بحالة نشطة أكثر من شقيقتهما جنى، اذ يعرضان حياتهما اليومية أو تحديات عائلية مسلية.

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