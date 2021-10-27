شاهد .. صدمة العريس.. ناهد السباعي تهرب قبل 24 ساعة من حفل زفافها ولا تواصل معها ابدآ!!

انت الان تتابع خبر صدمة العريس.. ناهد السباعي تهرب قبل 24 ساعة من حفل زفافها ولا تواصل معها ابدآ!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في التفاصيل، روت الفنانة ناهد السباعي تجربة هروبها من حفل زفافها قبل يوم واحد من إقامته، قائلة: «قلت لماما مش عايزة اروح الفرح بكرة، قالت لي يلا ياحبيبتى».

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وأضافت ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : «حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي».



يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي السينمائية فيلم «ماكو»، بطولة بسمة، وفيريال يوسف ومحمد مهران ونيكولا معوض وسارة الشامى ومنذر رياحنة وخالد أنور وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج هشام الرشيدى.

إليكم تفاصيل هروب ناهد السباعي من زفافها

وتابعت :«لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت».



من جهةٍ أخرى، أحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعي جدل كبير، وذلك بعد ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2021 في يومه الخامس بالشبشب، وهو ما لفت أنظار المصورين والفنانين الكبار.



و ظهرت ناهد فريد شوقي وهي تحتضن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي خلال مرورهما معا على السجادة الحمراء، و المثير للجدل أن أحد المصورين طلب منها إخفاء الشبشب، لترد عليه: “لأ خالص، عادي جدا، أنا تعبت قوي”، وبعدها هتفت إحدى المتواجدات “حلوة في كل حاجة يا ناهد”.57910535