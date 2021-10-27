شاهد .. اتفرج فيديو مسرب لفتاة سعودية من داخل غرفة نومها يظهر مشاهد صادمة ويتصدر الترند

انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو مسرب لفتاة سعودية من داخل غرفة نومها يظهر مشاهد صادمة ويتصدر الترند والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الأيام والأسابيع الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ودول عربية اخرى مقطعاً مصوراً من داخل غرفة لإحدى مشاهير تطبيق التواصل

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الاجتماعي "سناب شات" في السعودية، والذي حصد 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات، حيث رصد مشاهد صادمة من داخل غرفتها.



وقد تسبب المقطع المصور حالة كبيرة من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد الصادمة من داخل غرفة المشهورة السعودية.

ويظهر في الفيديو الذي صورته فتاة من داخل غرفة النوم، حالة من الفوضى العارمة داخل غرفة مشهورة "سناب"، وانتشار القمامة على سريرها، الأمر الذي جعل الفيديو يتصدر الترند وحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.



وقالت مصورة الفيديو: “أقسم بالله العظيم إنها غرفتها.. وتنام فيها وعايشة فيها 24 ساعة إلا إذا نزلت تغدت أو تعشت في الخارج.. شوفوا منظر الغرفة.. شلون تتمكيج.. شلون عايشة”.



ورصد المقطع، الملابس المبعثرة في أرجاء الغرفة وعدم وجود أي ترتيب أو تنظيم، بالإضافة إلى انتشار القمامة وأكياس الطعام على السرير وفي الأرض.64920184