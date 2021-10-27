انت الان تتابع خبر شاهد .. مودل آش السعودية تغضب الجمهور..بإطلالة جريئة وبحركات لسانها الإيحائية والمعيبة – اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قامت مودل آش السعودية بإغضاب السعوديين، بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر الإنستغرام، بـ حركات لسانها الإيحائية والمعيبة.

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في التّفاصيل، لا زالت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ تثير الجدل بين الحين والاخر بين متابعيها بسبب صورها الجرئية واطلالاتها التي تستفز الجمهور الذي يتابعها من كل الدول خصوصاً الدول العربية كونهها من أصول سعودية وتفتخر بذلك حسبها.

أما عن أحدث إطلالاتها صدمت المتابعين بنشرها صورة على خاصية الستوري ظهرت فيها وهي تقوم بحركة إيحائية بلسانها استفزت البعض واعتبروها قلة أدب لكن مودل آش وكعادتها لا ترد على الانتقادات او التعليقات المسيئة بحقها حتى انها تتجاهلها في معظم الاحيان او تغلق خاصية التعليقات.

من جهةٍ أخرى، أثارت المودل السعودية آش Ash، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عبر تطبيق سناب شات، لرسالة تلقتها من الممثل شهاب جوهر، المتزوج حديثاً من مواطنتة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.



كشفت مودل آش عن تلقيها مجموعة من الرسائل، في صندوق الوارد الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الذي تمتلكه، ومن ضمن هذه الرسائل، طلبات تعارف ورسائل غزل، ولكنها أعلنت أنها ستكشف عن مفاجأة.



وقالت مودل آش في فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، إنها على وشك أن تصدم متابعيها صدمة كبيرة بعض الشيء، مطالبة إياهم بالانتظار حتى تنتهي من تجهيز هذه المفاجأة.

وتأكيدا على كلامها وتحسبا أن يخطرها البعض بأنه حساب يحمل اسماً مشابها لشهاب جوهر وليس حسابه الحقيقي، قامت آش بفتح بفتح الحساب الرسمي لشهاب جوهر ليتبين أنه بالفعل من قام بإرسال الرسالة.

وعلقت مودل آش قائلة: “مبروك الزواج.. عاد ما أدري يعني هالمسدج كانت قبل الزواج ولا أيام قصة الحب.. شكلك كان يدور على عروسة حلوة حلوة وصغيرة”.

تابعت مودل أن الأمر لا يهمها حاليا كل ما في الأمر أنها أرادت إطلاع متابعيها على بعض الرسائل الخاصة لها.



وبالفعل أخذت مودل آش في تصفح الرسائل وتحميل القديم منها، حتى وصلت إلى رسالة معينة، مرسلة من قبل الحساب الرسمي للممثل الكويتي شهاب جوهر، والذي بعث إليها قائلاً: “منورة”، وقبل هذه الرسالة بحوالي 9 أيام أرسل لها رسالة لا يوجد فيها سوى إيموجي على شكل وردة، وهو ما اعتبرته مودل آش تغزلا واضحاً فيها بل وطلب منه بالارتباط بها في ذلك الوقت.

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