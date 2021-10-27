شاهد .. في أجرأ إطلالة على الارض «السلطانة هيام» تشعل الانترنت بدون ملابس تستحم في البانيو... اتفرج

انت الان تتابع خبر في أجرأ إطلالة على الارض «السلطانة هيام» تشعل الانترنت بدون ملابس تستحم في البانيو... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة التركية الشهيرة في الوطن العربي باسم السلطانة هيام، صورة جريئة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

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وظهرت النجمة التركية مريم أوزرلي، عارية تمامًا داخل حوض الاستحمام، وقامت بتغطية نهديها وعورتها بيديها وساقيها.

يذكر ان النجمة التركية مريم أوزرلي حصلت، على المركز الرابع في قائمة أجمل 10 وجوه للفتيات المسلمات على مستوى العالم لعام 2020.

وتصدرت الفنانة التركية الشابة ھاندا آرتشیل القائمة، واحتلت النجمة الكويتية روان بن حسین المركز الثاني متفوقة على العدید من النجمات المسلمات منھن الشقیقتان جیجي وبیلا حدید.

واحتلت النجمتان التركيتان فهرية أفجان المركز الثالث، بينما جاءت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد في المركز الخامس، وشقيقتها بيلا حديد في المركز السادس.

أما في المركز السابع فجاءت الممثلة الإيرانية بهارة كيان أفشار، من مواليد عام 1983. ووصلت الممثلة الهندية وعارضة الأزياء زارين خان إلى المركز الثامن، وفي المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنغلادش تدعى مهزابيان شودري، واحتلت الشیخة مھرة المركز التاسع في القائمة.

وقدم موقع Fillgap الذي أعد القائمة، نبذة مختصرة عن كل نجمة على حدة، من خلال الإنجازات على مستوى الدراما وعروض الأزیاء، وغیرھا من الإنجازات التي حققنھا خلال مسیرتھن.

ولدت مريم أوزرلي في 12 أغسطس 1983 بمدينة كاسل في ألمانيا لأب تركي وأم ألمانية.

وبدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان.

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