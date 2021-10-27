شاهد .. أحمد الفيشاوي.. يفقد السيطرة على نفسه وهو وبكل حماقة يقوم بفعل جريئ مع النجوم…فيديو أذهل الجميع!

انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي.. يفقد السيطرة على نفسه وهو وبكل حماقة يقوم بفعل جريئ مع النجوم…فيديو أذهل الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صدم الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجمهور بعد ظهور مقطع فيديو له وهو “سكران” ويشتم النجوم حيث تم تداوله عبر وسائل التواصل.

52541384

وكان أحمد يقف على المسرح إلى جانب ناردين فرج مقدمة الحفل حين قال:

“البتاعة الخرى دي” وأشار إلى الجمهور الذي كان حاضراً بوجود النجوم وكان واضحة أنه تحت تأثير الكحول.

وكان قد حسم الفنان المصري محمد رمضان حقيقة الاخبار التي تحدثت عن تعاونه مع الفنان المصري أحمد الفيشاوي في عمل مشترك وذلك بعد صلحهما مؤخراً في مهرجان الجونة.

ونفى محمد رمضان أن يكون هناك أي تعاون مع أحمد الفيشاوي، وقال في تصريحات صحفية:”كل مانشر بخصوص التعاون مع المنتج العراقي سيف عريبي أو الفنان أحمد الفيشاوي غير حقيقي بالمرة”.

وأضاف:”ما حدث هو جلسة صلح جمعت بيني وبين الفيشاوي مؤخرًا ، وأنا أركز الفترة الحالية على بعض الأغنيات الجديدة التي اطرحها لـ الجمهور”.

هذا وعاد الخلاف بين الفنان المصري محمد رمضان والممثل المصري احمد الفيشاوي ليتصدر حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، ولكن هذه المرة بسبب الصلح الذي تمّ بينهما.

وفي التفاصيل، وعلى هامش حضورهما مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة المقامة حالياً، نجح المنتج العراقي سيف عريبي في إتمام الصلح بين محمد رمضان واحمد الفيشاوي.

واستغل عريبي علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالنجمين وطالبهما بإنهاء الخلاف بينهما لما يكنّه من محبّة واحترام لكل منهما.

ونشر العريبي صورة تجمعه بالنجمين عبر صفحته في “فيسبوك”، مع التعليق: “مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2 … لازم يبقى فيه… مستر زيرو.. soon”… وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.52541384