شاهد .. بريانكا شوبرا محبوبة الجماهير بإطلالة خادشة للحياء وتكشف عن المستور بيداها؟!

انت الان تتابع خبر بريانكا شوبرا محبوبة الجماهير بإطلالة خادشة للحياء وتكشف عن المستور بيداها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر موقع التواصل الاجتماعي، على أكثر من 1.6 مليون لايك حتّى هذه اللّحظة، حيث كانت تظهر فيها شبه عارية عند الصدر، ويقف إلى جانبها الفنان نيك جوناس.

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هذه الصورة المثيرة للجدل أحدثت جلبة على مواقع التواصل الاجتماعي.



اعتبر بعض المتابعين أنّ صور بريانكا شوبرا ونيك جوناس المثيرة للجدل لم تكن موفّقة، إذ إنّ بريانكا ارتدت جاكيت مكشوف عن بطنها وبنطال بتصميم شروال باللون الأبيض، لكن كانت الجاكيت مكشوفة لدرجة لم تتناسب مع إطلالتها فوصفها البعض بـ”الجريئة”.

فيما علّق آخرون أنّهم أعجبوا بالفكرة كثيرًا خصوصًا أنّ جسم بريانكا مثير جدًّا بهذه الصّورة.

يذكر أن بريانكا شوبرا وفي عمر الصّبا، لاحظت ورماً حميداً في تجويفها الأنفي يتطلب إزالته جراحياً، ولكن العملية البسيطة الروتينية فشلت بسبب خطأ الجراح، ما أصابها بتشوه خلقي.

وأضافت أنها اضطرت لإجراء عمليات متعددة لإصلاح التشوه، وساعدها على أن تمر بتلك المحنة ثقتها بنفسها، وإصرارها على النجاح بحسب قولها، رغم أنّ البعض حينها قال عنها “النجمة البلاستيكية”

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