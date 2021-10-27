شاهد .. الجمهور في صدمة بعد معرفته للسبب الحقيقي وراء خلافات ياسمين صبري ووالدها

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة بعد معرفته للسبب الحقيقي وراء خلافات ياسمين صبري ووالدها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من الطبيعي أن تحصل خلافات بين الأسر، لكن أن تكون هناك خلافات بين أسر الوسط الفني والإعلامي، ممن يتمتعوا بشهرة كبيرة، فهذه الخلافات تتحول إلى مواد دسمة يقوم باستغلالها الإعلام ويتناولها بطرق مثيرة حسب مصالحهم دون الالتزام بالمصداقية والمهنية في النشر.

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خلاف ياسمين صبري ووالدها انموذجًا، حيث ذهبت المواقع والصحف لتناول الخبر من زوايا عدة، وذهبوا لتحيل الحدث وتفسيره بشكل خاطئ ومبالغ فيه، ونحن هنا في اليوم التاسع سنقدم لكم ماحدث بين الفنانة ياسمين صبري وأسرتها بالتفصيل. ما حدث بالضبط هو عندما أعلن شقيقها عن زواجه، أقام حفل زفاف، واحتفلت عائلته بفرحه، لكن يبدو أن شقيقته ياسمين صبري لم تحضر عرسه، ولا نعلم السبب، لكن والدها اخذ منها موقف وذهب لانتقادها ومعاتبتها، على حسابه في الفيس بوك لكن بلهجة شديدة وحادة، اظهرت مدى حزنه من عدم حضورها او حتى تهنئته كما قال وهذا ما كتبه:

"فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين". ذهب الكثير من المتابعين لتحليل كلامه، حيث قال البعض أن المنشور يعبر عن غضبه وردة فعله على عدم حضور ابنته زفاف اخوها، والبعض الآخر قال أن الأمر متعلق بوضع ياسمين صبري مع أسرتها بالكامل، أي أنها مختلفة مع الجميع وليس والدها فقط.

خلال فترة إعلان الفنانة ياسمين صبري زواجها من رجل الاعمال المصري أبو هشيمة ظهرت أصوات كثيرة تتحدث عن رفض والدها لزواجها من أبو هشيمة، حتى أنه في تلك الفترة ظهرت منشورات مذيلة باسم والد الفنانة ياسمين تتحدث عن تبرؤه منها ومن هذا الزواج، لكن سرعان ما خرج والدها بمقطع صوتي نشر على اليوم السابع ينفي فيه صحة الكلام أو أنه هو من كتبه، وأيضًا برر عدم حضوره عقد ابنته.

بعد منشور والد ياسمين صبري على الفيس بوك، ذهب الكثير من المتابعين لتحليله، وتفاعلوا معه بشكل كبير، حيث ذهب البعض لارجاع سبب الخلاف والمنشور هو المال وليس زفاف شقيق ياسمين، وقالوا أن سبب ردة فعل والدها هو رفضها اعطائه مال، لأنه طلب منها مبلغ كبير جدًا وهو ما جعله يستهدفها بمنشوره.43939343