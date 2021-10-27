شاهد .. نادين نجيم رفقة عشيقها بالمايوة الفاضح يتراقصان والأخير يلامس ويضـ.رب مؤخرتها على المسبح والجمهور ينفجر– اتفرج

انت الان تتابع خبر نادين نجيم رفقة عشيقها بالمايوة الفاضح يتراقصان والأخير يلامس ويضـ.رب مؤخرتها على المسبح والجمهور ينفجر– اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل للفنانة اللبنانية نادين نجيم، احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

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وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداول الذي تعتذر ( ) عن نشره، برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها لبنان بعد انفجار صهريج بنزين في عكار.

وأعاد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل نشر الفيديو عبر حسابه على (انستجرام)، وعلق: (بالوقت اللي أغلب الناس ولعان قلبها على يلّي صار بهالبلد… في ناس مولعتها بغير طريقة).

وتابع باسيل: (نادين نسيب نجيم قلبي، عكار جزء من لبنان والشهداء لبنانيّي أو لأن هالإنفجار بعيد عن بيتك وما في مجال للإستثمار فيه…المفروض نلمّ حالنا أقلّه اليوم بس!!).

لكن إيلي عاد وحذف الفيديو، وكتب: (للأسف لما نزلت بوست نادين نجيم ركز على الشاب اللي معها، ومش على رسالة الملامة الإنسانية اللي بدي وصلها).

وتابع: (ولأن المنحى راح على غير محل، بعيداً عن الواجبات الوطنية اللي كلنا، يعني كلنا مسؤولين، واللي كنت وما زلت طالب فيها من هالوسط الانتهازي المقرف، ولأنه تحول الموضوع لفضيحة فنية مش وقتها أبدا، واحتراماً لأرواح قتلى المجزرة، اللي مابدي ياكن تلتهوا عن اللي صار فيهم، ارتأيت ببساطة وبإصرار مني أنا شخصياً إني أمحيه).

من جهتها لم تعلق نادين على الفيديو، ولا زالت تحتفل بأصداء نجاح مسلسلها الجديد (صالون زهرة).

لكن صحيفة الجديد اللبنانية، نقلت عن مصادرها تأكيدهم أن من ظهرت بالفيديو ليست الفنانة اللبنانية، بل سيدة تشبهها.71726070