شاهد .. فنانة معروفة ..تثير الجل بدخولها مع حبيبها الى حمام الرجال ويتعرضان للفضيحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فنانة معروفة ..تثير الجل بدخولها مع حبيبها الى حمام الرجال ويتعرضان للفضيحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فضيحة مدوية تعرضت لها النجمة التركية ​ديلان دينيز، كشفت عنها وسائل اعلام تركية، بعد ان دخلت مع حبيبها المخرج الأيسلندي ثور سافارسون، الى حمام الرجال، عندما كانا معا في سهرة وأصبحا ثملين، حيث سمع بعض الأشخاص المتواجدين في بالمكان وبالقرب من الحمام، صوتهما داخله، فطلبوا رجال الأمن لتتدخل.

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وتعرضت دينيز لهجوم وانتقادات حادة من قبل المتابعين بعد انتشار هذا الخبر المسيئ بحق الفنانة المعروفة، واعتبروا انها فضيحة في حقها وعليها ان تتصرف بحكمة أكبر في الأماكن العامة التي تنتشر بها الأخبار بسرعة.

وعلى الصعيد الفني، شاركت ديلان دينيز مؤخرا الممثل التركي بوراك دينيز بطولة مسلسل درامي يحمل عنوان "دائرة العشاق الذين بقوا في المنتصف" والذي كان قد تم تأجيل عرضه، وديلا

هي ممثلة وعارضة أزياء، شاركت في مسلسل بنات الشمس، ومسلسل الحلوات الصغيرات، ومسلسل الحفرة، وفي سن الخامسة عشرة كتبت كتابًا شعريًا بعنوان” أعتقد أن الشمس هي والدتي” باللغة التركية.

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