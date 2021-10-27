انت الان تتابع خبر تعرف على مآساة ومعاناة أحمد زاهر.. وماهو السبب وراء خوفه على بناته بشكل كبير جدآ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الجميع يُشيد بموهبة وأداء أحمد زاهر في الأعمال الدرامية ونجاحه ولكن لا أحد يعرف مدى مأساوية طفولته التي عاشها والتي صنعت منه الرجل الناجح الذي تراه اليوم. في هذه المقالة نستعرض أبرز أحداث طفولة أحمد زاهر.

أسرار طفولة أحمد زاهر لم يستمر زواج والديه سوى 3 أشهر وبعدها اكتشفت والدته أنّها حامل به، فولد ووجد نفسه يعيش مع أمه وجدته ولا يعرف أباه على الإطلاق لدرجة اعتقد أنّ زوج خالته هو والده وكان يناديه “بابا”24178508

والدته كانت طبيبة ولكن بسبب ظروفها المادية الصعبة اضطرّت للسفر إلى نيجيريا والعمل هناك لكن حياتهما أيضًا لم تكن بهذه السهولة هناك

الأوضاع الأمنية في نيجيريا كانت سيئة جداً وكان يعيش مع والدته رعباً كبيراً، حتى في المدرسة كان يخاف الاقتراب من أصدقائه وتمت معاملته على أنّه الطفل الغريب والذي لا يشبههم.

“كان في رعب وخوف، ومعايا أمي. أنا عيل صغير لكن المفروض أحمي أمي. والموضوع ده ربى جوايا إني لازم أتحمل المسؤولية”

عندما بلغ عامه السادس عاد مع والدته إلى مصر وهنا تعرّف إلى والده لأول مرّة وهنا كانت الصدمة الجديدة في حياته رغم صغر سنّه.

عودته إلى مصر لم تكن أيضًا تحمل عنواناً جميلاً بالنسبة لطفولته، فكان الرجل الوحيد بالنسبة لأمه وجدته اللتين يعيش معهما، وكان يشعر بحمل ومسؤولية كبيرين.

وما لا تعرفه أنّ غياب وجود الأب في طفولة الإبن يؤثر سلباً على صحته النفسية ويشعره بالخوف الدائم والحرمان وعدم الثقة بالأخرين والتهديد والخطر

ولعلّ هذا هو السبب الأساسي في خوف أحمد على بناته بشكل كبير جدًا، حيث يحرص أن يكون متواجداً في كلّ تفاصيل حياتهم وأن يضع حدوداً بينهنّ وبين المجتمع الكبير إلى حدٍّ ما.

مرضه الخطير

وكشف الفنان أحمد زاهر في حوار سابق أسرار مرضه الخطير ومعاناته الطويلة بسبب ذلك، مؤكداً أنه كان يشعر أنه لن يُشفى من هذا المرض، بل عاش حالة من الاكتئاب، وانعزل في غرفته لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح الفنان أن مرضه كان نادرًا، حيث يصيب واحدا كل 10 ملايين شخص، لافتًا إلى أن إصابته بفيروس في الغدة الدرقية أدى لتوقف الغدة عن العمل



وأضاف زاهر في لقاء تلفزيوني أن معاناته هذه دفعته للتفكير في تطليق زوجته، كما كان يهجس بالموت ويرغب في أن يبعد الجميع عنه.

وأكد أن الجميع وقفوا إلى جانبه، لكن أكثر شخص دعمه في محنته هو زوجته التي وجّه إليها الشكر على ذلك.

وقال زاهر إن وزنه زاد كثيراً وجلس في المنزل لمدة ثلاث سنوات، وكان يتعرض لحالات إغماء أو “نوم مفاجئ”، مؤكداً أنه يحمد الله على كل شيء، وأنه تخطّى المحنة وعاد الى حياته الطبيعية.

وأوضح أنه خسر الكثير من وزنه في عام من خلال ممارسة الرياضة، خاصة “الاسكواش” التي كان يمارسها في طفولته، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامي شجّعه على التخلص من الوزن الزائد.24178508