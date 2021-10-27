شاهد .. زينب فياض.. مرة جديدة تثير الجدل بشبهها لوالدتها وهذه المرة بسبب شعرها الاحمر!

انت الان تتابع خبر زينب فياض.. مرة جديدة تثير الجدل بشبهها لوالدتها وهذه المرة بسبب شعرها الاحمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت زينب فياض مرة الجديدة الجدل حول شبهها لوالدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هذه المرة بسبب شعرها الاحمر.

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وفي التفاصيل، فقد شاركت زينب فياض المتابعين عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقطع فيديو كشفت فيه عن تخليها عن شعرها الأشقر ولجوئها إلى الشعر الأحمر، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تشبيهها لوالدتها هيفاء وهبي.

هذا وكانت واجهت زينب إتهامات محاولتها تقليد والدتها الفنانة هيفاء وهبي اللبنانية

وفي التفاصيل، وبعد مشاركة زينب صورة جديدة لها بفستان من دون أكمام باللون الأحمر، تميّز بالورود المطبّعة عليه، ونسّقته مع حقيبة يد بيضاء اللون من الجلد، حاول بعد المتابعين إتهامها بتقليد والدتها هيفاء وهبي، إذ كتب لها أحد المتابعين:”بتقلدي

الديفا هيفا بكل شي حتى بطريقة اللبس، المكياج، التصوير، لما تقصّر اللبس تقصّري، مهما حاولتي في هيفا وحدة بدنيا كلا مش تنين عم تتعبي حالك عا الفاضي، هيفا حبوها الناس وذكية جداً وطيوبة ماراح تتكرر مهما حاولت تتشبّهو بجمالا”.

هيفاء وهبي

من جديد.

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