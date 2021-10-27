شاهد .. لن تتوقعوا من هي ابنة الفنان عزت أبو عوف.. فنانة مشهورة!

انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا من هي ابنة الفنان عزت أبو عوف.. فنانة مشهورة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتهى مؤخرا عرض مسلسل ليه لاء 2، حيث كانت الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل، وهو بطولة الفنانة الشابة منة شلبي والفنان أحمد حاتم، بالإضافة إلى باقة من ألمع النجوم الشباب الذين من المتوقع أن يكون لهم مستقبل فني هائل.

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وحاز مسلسل ليه لاء 2 على إعجاب الكثير والكثير من الجمهول وتصد نتائج البحث للمحرك الشهير جوجل وتحدث عنه عدد كبير من الجمهور المشاهد سواء أفراد من الجمهور أو الفنانون الذين شاهدوه.ولكل من اتفرج مسلسل ليه لاء 2 ستجد في نهاية تتر البداية أو النهاية أن المسلسل من إخراج مريم أبو عوف، وظن البعض أنها أخت الفنان الراحل عزت أبو عوف، وأحد أفراد فرقة الـ 4M، والحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ بل الصحيح هو أن مريم ابنة عزت أبو عوف وليست شقيقته.

تعمل مريم في مجال الإخراج منذ عدة أعوام، وقدمت عدد من الاعمال الناجحة، فقد شاركت في إخراج عدد من حلقات مسلسل “لحظات حرجة” عام 2007، وفى2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها وهو “هالة والمستخبي” للفنانة ليلى علوي.ومن الأعمال الفنية التي أخرجتها مريم أيضًا هي:

– مسلسل “إمبراطورية مين” للفنانة هند صبري.

– فيلم “بيبو وبشير” لمنة شلبي أيضًا.

مريم من مواليد مدينة القاهرة وهي متخرجة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسافرت إلى لندن بعد التخرج لتدرس هناك اﻹخراج السينمائي، وعملت كمساعد مخرج مع عدد من كبار المخرجين منهم كاملة أبو ذكري وشريف عرفة.

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