شاهد .. زينة تحذف صورة إبنها بعد ساعات من نشرها.. هل هددها أحمد عز؟

انت الان تتابع خبر زينة تحذف صورة إبنها بعد ساعات من نشرها.. هل هددها أحمد عز؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطوة مفاجئة قامت بها الممثلة زينة بعد حذفها لصورة أحد توأميها والتي كانت قد شاركتها قبل ساعات من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام.

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وفي التفاصيل، حذفت زينة الصورة التي يظهر فيها أحد توأميها ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح .وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر".

ومما لاشك فيه أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض أن يظهروا الى وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام فيما اعتبر البعض أن سبب حذفها للصورة قد يكون خوفا من طليقها أحمد عز.

ووجهت زينة رسالة لمحمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.وكتبت زينة عبر حسابها على "تويتر " :" ‏‎محمد صلاح ربنا يحفظك ويحميك يارب".

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