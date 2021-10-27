شاهد .. الجميلة مها عبدالله مذيعة قناة العربية بملابس جريئة داخل البحر والجمهور ينفجر ..اتفرج

انت الان تتابع خبر الجميلة مها عبدالله مذيعة قناة العربية بملابس جريئة داخل البحر والجمهور ينفجر ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، نشر مجموعة صور جريئة للمذيعة السعودية بقناة العربية سابقاً، مها عبدالله، كانت قد شاركت بها الأخيرة، جمهورها ومتابعيها عير حسابها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستغرام".

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وظهرت المذيعة السعودية في قناة اسكاي نيوز عربية حاليا، في بعض الصور، بشاطئ البحر حافية القدمين ومكشوفة الصدر والذراعين، وهي ترفع فستانها عالياً وتستعرض جمالها ومفاتنها بجرأة كبيرة.

فيما ظهرت الإعلامية مها عبدالله، في صور أخرى بفستان قصير جدا وشفاف كشف نصفها الأسفل مع لباسها الداخلي.

واختارت لإطلالتها التي حجبت فيها عينيها بنظارة شمسية، مكياجا بألوان زاهية مع قليل من أحمر الشفاة والكسسوارات، واعتمدت تسريحة شعر ذهبية جذابة وناعمة توزعت خصلاتها الكثيفة بين صدرها وظهرها.الجمهور المتابع لمذيعة اسكاي نيوز، انقسم على نفسه، فكانت تعليقاته متباينة، فبعضه أشاد وتغزل بها، والبعض الآخر انتقد جرأة الإطلالة، إلا أن الطرف الأخير كان محدود العدد.

كما لوحظ تعرض الإعلامية السعودية لسيل من التغزل والتحرش بعبارات وكلمات السواد الأعظم منها خادش للحياء، من قبل الكثير من المتابعين.

يأتي ذلك بعد تداول صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة جريئة للإعلامية مها عبدالله، أثارت إعجاب وجدل المتابعين في وقت واحد.

وظهرت الشابة السعودية، مرتديةً ملابس مبللة بالماء وملتصقة بجسدها، ومعظم نصفها الأسفل مكشوف مع الصدر والذراعين بالكامل، وبتسريحة شعر متفردة دثرت خصلاتها كتفها وظهرها.

كما بدت واردافها فوق ماء جار وقدميها وساقيها في الماء أيضا ويدها اليسرى تداعب خصلات شعرها الذهبية وعينيها الساحرتان تنظران نحو الكاميرا بحميمية مفرطة.

وتلقت النجمة مها عبدالله الكثير من التعليقات التي تنوعت ما بين الإشادة والإطراء وما بين النقد البناء والنقد الجارح الخارج عن سياق مفهوم ومعنى النقد.

وكان جمهور الإعلامية السعودية مها عبد الله قد تفاجأ في نهاية شباط/ فبراير 2020، بإعلان قبول استقالتها التي تقدمت بها لإدارة قناة العربية بعد رحلة عمل فيها كمذيعة دامت 5 سنوات.

وأعلنت مها عبدالله حينها أن مسؤولي قناة العربية قبلوا استقالتها، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذه الإستقالة ، حيث قالت عبر حسابها الشخصي في "تويتر": ‏"تم قبول استقالتي من قناة ‎العربية كل الشكر والامتنان".

وأضافت المذيعة السعودية قائلة: "الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي، فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها إلى لقاء قريب".

ونشرت مها عبدالله تغريدة ثانية قالت فيها: "‏الشكر موصول لفريق صباح العربية، عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي، هذه الصداقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي".

ومن المعروف أن مذيعة "صباح العربية" سابقا، مها عبد الله، عرفت بإثارتها للجدل على السوشيال ميديا، وكان آخرها حينما ارتدت أحد الأقراط التي كان من المقرر أن تعرض في أحد المزادات في جنيف حيث كان من مقتنيات الأميرة سليمة أغاخان وسعره يقدر ما بين 1.5 مليون و 2.5 مليون دولار، ويتميز الحلق بفخامته وجودة المجوهرات المطعم بها.

وجاءت انطلاقة مها عبد الله، كمذيعة في إذاعة محطة "ميكس اف ام" وقدمت خلالها برنامج نفسي أنحف عام 2010 وحتى 2014، ثم انتقلت بعدها إلى محطة "إم بي سي اف ام" لفترة قصيرة وقدمت برنامج حمل اسم "966"، وبعدها اتجهت إلى التقديم التلفزيوني من خلال قناة العربية.

وخاضت "مها" تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال البرنامج الكوميدي "هايبر لوب" الذي بث خلال شهر رمضان عام 2019 لصالح قناة إم بي سي.

مها عبد الله المولودة في 7 يوليو عام 1983، تعمل حاليا في قناة سكاي نيوز الإماراتية وتقيم في إمارة دبي منذ تقديمها استقالتها من قناة العربية نهاية شباط /فبراير الماضي.

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