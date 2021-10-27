شاهد .. ظهور مفاجئ لإبنة هيلدا خليفة..بإطلالة جذابة كبرت وأصبحت شابة جميلة-صور

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ لإبنة هيلدا خليفة..بإطلالة جذابة كبرت وأصبحت شابة جميلة-صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

وأرفقت هيلدا الصور بتعليق كتبت فيه:”نور حياتنا، عيد ميلاد سعيد حبيبتي، العالم يضحك لي من خلال عينيكي”.

71559072

ومن ناحية أخرى، ومنذ اللحظة الأولى، رفض زوج الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة الظهور والتحدث للإعلام، فهو لا يحب الظهور على عكس زوجته التي تعشق الكاميرا.

ومن ناحية أخرى، ومنذ اللحظة الأولى، رفض زوج الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة الظهور والتحدث للإعلام، فهو لا يحب الظهور على عكس زوجته التي تعشق الكاميرا.

شاركت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة في إحدى المرات متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور انستغرام بصور من منزلها الفخم للمرة الأولى والتي أبهرت جمهورها بجمال ديكوراته.

كما واكبت هيلدا خليفة نشر أحدث الصور التي تخص زوجها مارك مدبّر وولديها شون وسييا لتبهر الجمهور كيف أصبحا بعد أن كبرا.

زوج هيلدا خليفة رفض التّحدّث إلى الإعلام، معتبرًا أنّه العقل المدبّر فيما زوجته هي اللّسان النّاطق.

من جهةٍ أخرى، صدمت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة الجمهور بنشرها صورتها بدون مكياج حيث عبّر المتابعين عن إعجابهم بها وبأنها لا زالت ملامحها كما هي تقريباً.

هيلدا خليفة شاركت الجمهور بصورتها من دون مكياج عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها في إنستغرام وظهرت إلى جانب كلبها.

وعبّر الجمهور عن صدمتهم من أنّ ملامح هيلدا لم تتغيّر منذ بداية ظهورها على الشاشة في برنامج “ستار أكاديمي” الذي لمعت من خلاله ودائماً ما يعبر المتابعين عن شوقهم لعودتها إلى الشاشة.

هيلدا كانت قد شاركت في تقديم مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام في مصر بعد غياب طويل عن الشاشة منذ انتهاء “ستار أكاديمي.

يشار إلى أنّ اسمها بالكامل “هيلدا جورج خليفة مدبر”، درست هيلدا الصحافة والإعلام وحصلت على درجة البكالوريوس وعملت في مجال لتعليم اللغة الإنجليزية في مجال إدارة الأعمال لجامعة “روح القدس” في الكسليك.

عملت هيلدا خليفة في الكثير من المجلات والصحف اللبنانية والعربية إلا أنها لم تكن معروفة وشهرت أول مرة عبر برامج “ستار أكاديمي” في موسمه الأول بحيث استمرت على تقديم البرنامج حتى اليوم وكانت بدايتها عام 2003.

هيلدا خليفة متزوجة من “مارك مدبّر” ولها من الأبناء “شون” و “سيينا”.

عملت هيلدا خليفة كوجه إعلاني في صبغة “غارنييه” لفترة جيدة، تميزت واشتهرت بطلتها وأناقتها ولها شهرة واسعة على صعيد الشاشة اللبنانية حتى اليوم.

71559072