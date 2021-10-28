شاهد .. تتجاوز الخطوط الحمراء ميريام كلينك صدرها يخرج من ملابسها بطريقة أخجلت الجميع!

انت الان تتابع خبر تتجاوز الخطوط الحمراء ميريام كلينك صدرها يخرج من ملابسها بطريقة أخجلت الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت العارضة والفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة بها عبر الانستغرام، ظهر منها جزءها العلوي، ترتدي فستان باللون البيج، وصدرها يخرج منه بطريقة مثيرة، ورفعت شعرها، ووضعت مكياجا زاهيا.

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وانهالت التعليقات على صورة ميريام كلينك، وعبر الكثير عن خجلهم من اطلالتها التي وصفوها بالخادشة، بينما وصفها البعض بالاباحية والاستعراض المشين، ورغم الانتقادات الحادة، ثمة من تغزل بجمال ميريام واثارتها، واطلالتها التي تحبس الأنفاس.

كما ظهرت ميريام كلينك مؤخرا بإطلالة جريئة، وهي ترتدي فستانت باللون الأسود، قصير جدا كشف عن مفاتنها، فضلا عن صورها بالمايوه الزهري، والملابس الضيقة التي تتعمد بها إثارة الجدل.

واحتفلت ميريام كلينك بوقت سابق بعيد ميلادها داخل حوض السباحة، واستعرضت الهدايا التي وصلتها، وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير.87870089