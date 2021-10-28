انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تصدم الجمهور وتثير مواقع التواصل بعد ان كشفت عدة اسرار من ضمنها ما يتعلق "بليلة طلاقها " والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

حالة من الجدل أثرتها الفنانة “إلهام شاهين” وتصدرت محركات البحث عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها بشأن تبرعها بأعضائها بعد الموت مما جعل تصريحاتها القديمة تداول بين الجمهور مرة أخرى.

حيث كشفت الفنانة الهام شاهين العديد من أسرار حياتها الخاصة بها وروت تفاصيل ضبط زوجها في غرفة فنانة مصرية شهيرة وذلك خلال استضافتها في «برنامج السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على شاشة قناة DMC الفضائية.25823791

وأوضحت أيضا النجمه إلهام شاهين عن زيجاتها السابقة وعن سبب طلاقها من المنتج عادل حسني وقالت حيث قالت اتجوزت من عادل وكان فرق السن بينا 25 سنة كان عنده شركة سياحة عظيمة ومراكب سياحية فخمة وبعد مرور سنتين، جاء أحد الأشخاص وقال لي هو بينتج عادل حسني بينتج ساعتها قولت لا اكيد تشابه أسماء سألته وأنكر وقالي أنا عايز أخرجك من الوسط دة أقوم انا أدخله انتي بتهزري.

وكشفت أيضا قبل أن يتم نزول الفيلم في السينمات قام عادل بالف معها بالعربية طول الليل عشان مانتخنقش في البيت مكنش عارف يقولهالي أزاي وفي الأخر اعترف وقالى أنا انتجت الفيلم ده بسبب ضغط أصدقائي ودي أخر مرة.

وفي أحد الأيام قرأت أن عادل ينتج فيلم أخر للفنانة سهير رمزي وعندما سألته لماذا لا تخبرني رد عليها لا مش هنتج أفلام تاني ولحظة وجودي في استوديو الأهرام جاء صحفي وكان يريد مقابلة معي وقال أنا حظي حلوة اوي ده انا لسة عامل موضوع من الدكتور عادل حسني في غرفة سهير رمزي فقت بالذهاب اليهم.

فتحت باب غرفة الفنانة سهير رمزي لأجد عادل حسني هناك حط أيده على بقي، وقالي أيوة أنا كداب وشوفي إنت عايزة إيه فطلبت منه الطلاق لأنه كان يحاول أن يبعدني عن الوسط الفني بينما كان يعمل فيه.25823791