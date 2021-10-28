شاهد .. خفايا صادمة وراء المفاجأة التي كشفها.. أحمد العوضي عن مولوده الأول من ياسمين عبد العزيز

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء المفاجأة التي كشفها.. أحمد العوضي عن مولوده الأول من ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار اختفاء ياسمين عن مهرجان الونة السينمائي استغراب الكثيرين، ليخرج شقيقها وائل ويؤكد أنها فضلت البقاء في البيت وإكمال فترة نقاهتها.

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وقال وائل إن شقيقته قادمة بقوة في الفترة القادمة، في إشارة إلى أنها بدأت أولى الخطوات لاستئناف نشاطها الفني بعد أزمتها الصحية.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أطلت قبل أسابيع على جمهورها لأول مرة بعد غياب دام شهرين بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

ولم تعرف حتى الآن نتائج رحلة الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا وهل ستستطيع الانجاب مجددا خصوصا بعد إعلان العوضي مؤخرا أنها تعافت تماما من الأزمة التي مرت بها.

موسى كلمة السر!

وكشف الفنان أحمد العوضي مفاجأة عن أول مولود له من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار 1 الذي جسد فيه دور هشام العشماوي.

وقال العوضي أنذاك أنه إتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمنوه موسي، موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل “الإختيار”.

وقام أحمد العوضي، عقب الحلقة، بنشر عدد من الصور له برفقة الطفل السوري الذي يدعى موسى، وذلك خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ الإنستجرام.

والأسبوع الماضي، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى والتي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعبارة "وداعا"، في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وكانت النجمة المصرية قد كتبت منشورًا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كـل اللحظات المره اللي عدت عليا".

وأضافت: "كفايه إني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله".

واختتمت ياسمين حديثها بقولها: "كلمة شكراً قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا أولًا وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهرين، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يومًا، وسافرت لاحقًا إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية والمتابعة مع أطبائها في جنيف.94411580