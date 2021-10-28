شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي.. بروب الإستحمام بوضعيات خادشة دون ملابس !

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي.. بروب الإستحمام بوضعيات خادشة دون ملابس ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر صفحتها في انستغرام، مجموعة صور خطفت بها الأنظار بعفويتها وجمالها، حيث ظهرت وهي تشرب القهوة،

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وترتدي روب الإستحمام باللون الأبيض، وسدلت شعرها، وتجلس على الأرض إلى جانب بوالين باللون الزهر، وأخذت وضعيات مثيرة، وعلقت: "Bonjour عالأمور. .ومش Bonjour عالمقهور الغيور".

وتفاعل المتابعون مع صور هيفاء وهبي، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وإثارتها، وعبروا عن اعجابهم بخفة دمها لكلامها على الصور،

وتساءلوا عن الأشخاص المقصودين بكلامها، كما تعرضت للإنتقاد من قبل البعض بسبب اطلالتها الجريئة التي تعمدت بها الإثارة.

يذكر ان محكمة جنح قصر النيل، المصرية، قد حكمت مؤخرا بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ،

في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد، حيث قضت سابقاً بإحالة القضية للجنة من الخبراء، واستمرار حبس المتهم على ذمة القضية، بعد ان رفعت هيفاء وهبي دعاوى نصب واحتيال.30246770