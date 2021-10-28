شاهد .. رهف القنون تتحدّى الجميع.. وتعود إلى السعودية مع حبيبتهاوالجمهور مصدوم! فهل تُقام محاكمتها؟

انت الان تتابع خبر رهف القنون تتحدّى الجميع.. وتعود إلى السعودية مع حبيبتهاوالجمهور مصدوم! فهل تُقام محاكمتها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

دائمًا ما تثير الناشطة السعودية رهف القنون الجدل، هذه المرة من خلال صورة مع صديقتها، التي قال البعض عنها إنّها حبيبتها.

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في التّفاصيل، نشرت عارضة الازياء السعودية ​رهف القنون​ صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مع صديقتها في الطائرة مشيرة الى انها ستسافر الى مكان اخر من دون ان تذكر الوجهة او المكان الذي ستقصده.

متابعو رهف لاحظو أنها كانت ترتدي ملابسا محتشمة في الطائرة وكأنها ذاهبة الى مكان عليها ان تكون محتشمة فيه او انها ستزور مكاناً يكون في الطقس باردا وتساءل البعض ان كان موضوع عودتها الى السعودية مطروح بعد شهرتها على الرغم من تلقيها تهديدات عديدة من أفراد عائلتها بقتلها بعد كل ما حدث معها، فهل تُقام محاكمتها؟

من جهةٍ أخرى، صدمت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي والناشطة السعودية رهف القنون المتابعين بعد انضمامها إلى موقع إباحي شهير اسمه Only Fans، حيث نشرت صورتها الأولى.

في التفاصيل، ليست المرة الأولى التي تثير فيها مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القنون​ الجدل بين متابعيها، حيث عمدت إلى نشر صورة وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وعلقت عليها قائلة :”ودكم تشوفون خواتكم بهاللبس”، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى أعلنت القنون انضمامها لمنصة “onlyfans” الإباحية والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

متابعو رهف، وصفوا الصورة بالمقززة، وإنهالوا بالتعليقات، التي جاء فيها :”قافة الإباحية الشرق اوسطية متمركزة على سفاح القربىى والاغتصابات العائلية والبيدوفيليا، لا شيء مثير فيها ابد

بل مواضيع مقززة و منفرة”،”عار ان نرى رهف تروج لشئ يشمئز له البدن و كان سبب اغتصاب قصر و اطفال”، “كثر حاجة تزعل هيا عارفة أغلب متابعينها مراهقات وأعمارهم صغيرة ماأدري كيف جاتها الجرأة تروج لشيء خطير مثل هذا

ممكن المراهقات يعتبروه أمر عادي وحُرية شخصية”،”رهف استغلت قصة التعنيف واستغلت موقف النساء ضد التعنيف ولما طلعت بدت تظهر افكارها رغم حريتها بتصرفاتها وكيف تعيش لكن افكارها المسمومة ونشر فكرة الاباحية بين الاخوان قذارة منها ومرفوضة”.

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