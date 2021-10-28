انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت فيفي عبده في دبي، وبماذا انضحك عليها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

كشفت الفنانة فيفي عبده عن مدى حبها لإمارة دبي الإماراتية، باعتبارها وطنها الثاني بعد مصر، كاشفة عن امتلاكها منزلا فيها.

وقالت فيفي إنها تحب دولة الامارات العربية المتحدة حكومةً وشعبًا وتشعر بالدفء والأمان بها، وكثيرًا ما تذهب إلى أراضيها حبًا فيها، لافتة إلى أنها من أوائل من حصل على الإقامة الذهبية من الفنانين هناك.93838819

وحكت فيفي موقفا طريفا لها هناك حيث قالت:"أحب الإمارات بشكل كبير للغاية، لكنني تعرضت فيها في البداية لموقف مضحك، ضحك عليّ الكثيرون بسببه في مصر؛ إذ إنني اشتريت 3 "خسات" كان سعرهن 100 درهم وهو ما يعادل 500 جنيه مصري، وهو ما كان رقما كبيرا بالنسبة لي مقارنة بسعر الخس المعروف لنا في مصر.

وقالت فيفي إنها تعشق النظام والترتيب والأمان في دولة الإمارات.

وعند سؤالها عن الدولة التي ترتاح فيها أكثر، أجابت كثيرة، أنا "لافة" العالم كله، لكن أحب لبنان، وأتمنى أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها.93838819