شاهد .. هيا مرعشلي على شاطئ البحر بالبكيني وتعلّق : خبرة في زيادة الطين بلّه (صور)

انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي على شاطئ البحر بالبكيني وتعلّق : خبرة في زيادة الطين بلّه (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية هيا مرعشلي محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نادرة من طفولتها، كشفت من خلالها عن الخبرة التي تمتلكها.

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ونشرت مرعشلي عبر انستغرام حسبما رصدت منصة تريند صورة من مراحل طفولتها، وهي على شاطئ البحر.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي تجلس على شاطئ البحر، مرتدية البكيني ذو اللون الزهري بإطلالة عفوية وبريئة.وعلقت هيا مرعشلي على الصورة التي نشرتها بطريقة طريفة قائلة “سنوات من الخبرة في زيادة الطين بلّه”.

وعبر متابعين مرعشلي على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بجمالها في مراحل الطفولة.مؤكدين بأنها كل ما كبرت ازدادت جمالاً وجاذبية، وفق ما كتب أحدهم في تعليقاته على تلك الصورة “بينطبق عليكي اغنية كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى”.

وكانت هيا مرعشلي قد أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة من دبي برفقة صديقتها أمام سيارة فارهةحيث أنها تقوم بين الحين والآخر بنشر صورة على حسابها الشخصي، وتتصدر من خلالها التريند على محركات البحث.خاصة وأن هيا مرعشلي تعرف من بين الفنانات الأكثر جمالاً، خاصة وإنها لم تخضع لأي من عمليات التجميل.الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية هيا مرعشلي تشارك في بطولة مسلسل “ظلّ” الذي تعثر تصويره العام الماضي بعد خروج الفنان السوري باسل خياط بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

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