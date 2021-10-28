شاهد .. ما حقيقة طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين السيد ؟ وهل اتهمته الاخيرة بإقامة علاقة مع هذه الفنانة؟

انت الان تتابع خبر ما حقيقة طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين السيد ؟ وهل اتهمته الاخيرة بإقامة علاقة مع هذه الفنانة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عاد الجدل من جديد حول قضية انفصال الفنان المصري محمد رمضان من زوجته نسرين السيد إلى الواجهة إذ شهد هذا الموضوع إثارة جديد على وسائل التواصل الاجتماعي .

هذه المرة ضج " التواصل الاجتماعي " بأخبار غير مؤكدة لكنها تضل محل ارتياب تتحدث عن إقامة الفنان المصري علاقة حميمية مع إحدى فنانة الوسط الفني المصري .و دار نقاش المدونين في " التواصل " حول طلاق الأسطورة من زوجته بفعل هذه الخيانة التي تظل خبراً غير مؤكدٍ حتى هذه اللحظة .60021034

وذهبت تفاعلات المدونين على منصات التواصل للقول إن زوجة " نمبر ون" طلبت منه الطلاق على الفور بعد علمها أن رمضان خانها مع إحدى فنانات الوسط الفني المصري دون الإشارة إلى الاسم .

واستدل المدونون على طلاق رمضان بعدم ظهوره منذ مدة مع زوجته المصرية نسرين السيد فضلاً عن مداعبته لنساء أخريات في مقدمتهن مضيفات طائرته وعدم خروج رمضان حتى اللحظة للرد على إشاعات طلاقه مما يدلل على حقيقة وقوع الطلاق حد اتهام المدونين .

وحتى هذه اللحظة يظل موضوع طلاق رمضان من السيد مثاراً على فضاءات التواصل الاجتماعي التي طالبت رمضان بالرد إن كان فعلاً لا يزال في علاقته الزوجية .60021034