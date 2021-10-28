شاهد .. كيف بنت تفتري على أبوها؟!.. أول تعليق صادم من والد ياسمين صبري بعد تصريحاتها الأخيرة ويفجر مفاجأة عنها في فترة الجامعة

انت الان تتابع خبر كيف بنت تفتري على أبوها؟!.. أول تعليق صادم من والد ياسمين صبري بعد تصريحاتها الأخيرة ويفجر مفاجأة عنها في فترة الجامعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

علق الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري على تصريحات ابنته خلال لقاء لها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامجه «ABtalks» قالت فيها إنها لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.

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تكذيب

وعبر والدها عن دهشته من تصريحاتها، قائلًا: «كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت». بحسب صحيفة “الوطن” المصرية

وأضاف: ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة.

“إزاي بنت تفتري على أبوها”

وتابع والد ياسمين صبري: «أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟».

كانت تهرب من الجامعة

وفجر والد ياسمين صبري مفاجأة بإعلانه أن ياسمين كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفد، حيث قال: كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب بالرفد، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.16976769