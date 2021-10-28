شاهد .. بإطلالة جذابة: نانسي عجرم بأنوثتها ورقتها هكذا بدت قصة شعرها ولونه الجديد صور ستصدمكم!!

انت الان تتابع خبر بإطلالة جذابة: نانسي عجرم بأنوثتها ورقتها هكذا بدت قصة شعرها ولونه الجديد صور ستصدمكم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجّت صورة شعر نانسي عجرم الجديد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت وكأنها قامت بتعديل اللون.

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وفي الحقيقة، فإنّ معجبو نانسي عجرم قاموا بنشر صورة لها ظهر فيها شعر ها باللون البنفسجي. وفي التفاصيل، فإنّ معجبو النجمة اللبنانية قاموا بتعديل صورة لها، فغيروا لون شعرها وماكياجها أيضاً وبدت فيها نانسي مرتدية فستاناً باللون البنفسجي كشف كتفيها وجاء مزينا بالخرز، وتطابق لون شعرها المعدل مع لون

الفستان فيما اعتمد الفانز أن يزيدوا من حدة ماكياجها خصوصاً في محيط العينين عدا عن استخدام الفلتر فظهرت بإطلالة رائعة.

وقد استعان المعجبون بالصورة التي نشرتها نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي قبيل حفلها في تونس اعتمدت فيها “ستايل” مختلفاً عن ما تعودنا عليه من قبل.

في التّفاصيل، فاجأت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بصورة لها قبل حفلها في تونس الذي أحيته. والمفاجأة كانت انها اعتمدت ستايل مختلف عن ما تعودنا عليه من قبله فبالعادة تختار فساتين

ناعمة من التول او القماش والالوان الهادئة لكن هذه المرة أطلت بفستان باللون الذهبي البراق ما هو بعيد عن ستايل نانسي كما انها اعتمدت على مكياج قوي للغاية على الرغم من انها اعتدت في الفترات الماضية المكياج النيود أكثر من الصارخ.

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