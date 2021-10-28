شاهد .. العديد من مواقف محرجة للنجوم في يوم الزفاف.. بلقيس فقدت أجزاء من فستانها وبليغ حمدي لم يحضر زفافه من وردة!

انت الان تتابع خبر العديد من مواقف محرجة للنجوم في يوم الزفاف.. بلقيس فقدت أجزاء من فستانها وبليغ حمدي لم يحضر زفافه من وردة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يتعرض الكثير من النجوم لعديد المواقف المحرجة في حياتهم ولعل المواقف الأكثر احراجاً ما يحدث في يوم الزفاف وهنا نحكي عن مواقف حدثت للنجمات في يوم زفافهن.

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الممثلة السورية كندة علوش وخلال حفل زفافها من الممثل المصري عمرو يوسف تعرضت للسقوط بعدما تعثرت في الحركة أثناء رقصها مع زوجها بسبب طول فستانها وحين سقطت سارع زوجها عمرو يوسف لمساعداتها في النهوض.

الفنانة اليمنية بلقيس تعرضت كذلك لموقف محرج خلال حفل زفافها، فمع بداية الزفاف سقطت أجزاء من فستانها والذي كان مرصع بالألماس في بداية حفل الزفاف، وحاولت تدارك الموقف سريعاً فاستكملت رقصها ما جعل إحدى صديقاتها تسرع لمساعدتها وتقوم بتركيب الجزء الذي سقط من فستان بلقيس.



الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي لم تسلم من المواقف المحرجة فقد تعرّضت لموقف محرج خلال حفل زفافها من الممثل المصري مصطفى فهمي، حيث اقتربت من رجل الأعمال منصور الجمال ظناً منها أنه مصطفى فهمي بعد أن ارتدى رجل الأعمال بدلة تشبه بدلة زوجها ما أصاب الحضور بالدهشة والاستغراب.



الفنانة المصرية سوما تعرضت لموقف محرج خلال حفل زفافها بعد أن انتظرت هي والحاضرين حضور الزوج ساعات طويلة ما اضطر الفنانة للذهاب إلى منزله كي تصطحبه إلى مكان الحفل.

الفنانة وردة الجزائرية كان موقفها محرجاً أكثر حيث انتظرت

وصول زوجها الملحن الكبير بليغ حمدي لقاعة الزفاف لكنه لم يحضر اطلاقاُ حيث لم يتذكر بليغ موعد الحفل وسافر مع عبد الحليم حافظ إلى بيروت، ما وضع وردة في موقف لا تحسد عليه.38122080