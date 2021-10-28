شاهد .. فضيحة تحرش تهز الوسط الفني.. فنانة مصرية تستغيث من فنان شهير.. لن تصدق من تكون وماذا فعل بها ؟! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر فضيحة تحرش تهز الوسط الفني.. فنانة مصرية تستغيث من فنان شهير.. لن تصدق من تكون وماذا فعل بها ؟! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استغاثت الفنانة نهال القاضي، من بطل العرض المسرحي "عفركوش" والذي يعرض على خشبة المسرح القومي للطفل، بأنه استخدم بعض الإيحاءات الجنسية، بعد أن وجه إليها السباب.

49797383

من جانبه رد المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، قائلا: "إن الأمر قيد التحقيق الآن وجرى تحويله إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن المسرح يتسم بالهدوء ولم يشهد وقائع مثل هذه من قبل، مشيرا إلى عدم صدق الرواية التي خرجت الممثلة الشابة وأعلنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف مختار، أنه في حالة إثبات كذب ادعاءات الممثلة ستكون هناك إجراءات قانونية صارمة ضدها بسبب تشهيرها بالمسرح والعاملين به، مضيفا: "كلامها أقرب للكذب واحنا حاليا بنحاول نتأكد منه قبل ما تأخذ أي إجراء".

وذكرت نهال القاضي، أنها عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية منذ عام 2016، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا في أكاديمية الفنون الشعبية شعبة النقد الفني، وأكدت أنها تعرضت للتحرش اللفظي على يد بطل العرض المسرحي الذي تشارك فيه.49797383