شاهد .. بإطلالة الاحمر الصاخبة..رولا ريموت تحتفل بالمليون من دون ملابس داخلية !اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة الاحمر الصاخبة..رولا ريموت تحتفل بالمليون من دون ملابس داخلية !اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

احتفلت العارضة اللبنانية رولا يموت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصولها المليون عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، احتفلت اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بمتابعة أكثر من 1 مليون متابع لها تزاكنا مع إطلاق أغنيتها الاستعراضية الجديدة لعام 2022 بعنوان " انا انثى انا نار " عبر مشاهد صادمة مرتدية ملابس السباحة بطريقة جذابة وجريئة جدا كعادتها.

من جهة أخرى ، اثار تعليق أحد المتابيعين لها بعد نشرها صورة لها من أخر جلسة تصوير مرتدية طقما باللون الأحمر ، ولم يظهر جزء من جسدها للمرة الاولى منذ فترة طويلة حيث كتب قائلا " فضيحة رولا يموت ترتدي ملابس " بطريقة يستهزئ بها بسبب جراتها منذ ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية رولا يموت ، هي الاخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

بدأت بالظهور مطلع عام 2016 عبرقناتها الخاصة على اليوتيوب واكتسحت شهرتها بشكل واسع بسبب جرأتها التي تخطت الحدود وظهورها من دون ملابسها في أكثر من مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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