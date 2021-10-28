شاهد .. لن تصدق ظهور مفزع للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز .. اتفرج كيف غير المرض ملامحها الجميلة!!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ظهور مفزع للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز .. اتفرج كيف غير المرض ملامحها الجميلة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز قيل أنها حديثة وتحديداً بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة وعودتها إلى مصر

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حيث كانت تتعالج في سويسرا. وظهرت ياسمين في الصورة على طبيعتها بدون مكياج وملامح مرهقة وهي تلتقط صوراً مع زوجها الممثل المصري أحمد العوضي وشخص آخر.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وجهت قبل نحو أسبوع رسالة محبة وشكر لجمهورها، بسبب دعمهم الكبير لها بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة أثناء إجرائها عملية جراحية في يوليو/تموز الماضي.



وعبرت الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” عن حبها لجمهورها داخل مصر وخارجها، قائلة:”جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً”.



وطمأنت عبد العزيز جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدةً تماثلها للشفاء، مطالبةً إياهم بعدم القلق عليها.



وقالت: “رغم كل الصعب الي مريت بيه في أزمتي الأخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو الي كان بيهون عليا كل اللحظات المره الي عدت عليا، كفاية أقولكم إني حقيقي شفيت من الموت وكان قريب جداً”.

وأضافت: “بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله”.



وأشارت إلى أن كل كلمات الشكر ستكون قليلة أمام دعم الجمهور وحبه لها.

وتابعت: “كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه إني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.



وكانت عبد العزيز قد غادرت مصر إلى سويسرا مطلع أغسطس/ آب الماضي، بعد قرابة شهر من تلقي العلاج في مصر بسبب الخطأ الطبي الذي حدث أثناء إجرائها العملية الجراحية.55026936