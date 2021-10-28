انت الان تتابع خبر حسين الجسمي يتصدر التريند ويصل الى هذا العدد من المشاهدات.. والسبب: دق القلب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

بعد اسبوعين من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب تقترب اغنية "​

دق القلب ​" من حاجز العشرة ملايين مشاهدة.

الأغنية كلمات: رامي العبودي، ألحان: نور الزين، توزيع: حسام كامل. 77410542

تقول كلماتها: "دماره أستاهل دمــاره خل تحرگني نـاره خلانـي واگع بالعشگ وما اطفّيها الجگـاره إثاره حبـه غيـر اثـاره موّتنـي بسمـاره لـمّن اشوفه ارتبـك وتصعـد الحراره إلهي عبـدك يا إلهي لافـــــت انتبـاهــي مو خلقه كاتلنـي كتـل هنيـال اهلـه وجــاره إشاره لو أشــر بإشاره اروحلـه طياره هذا العليه دگ الگلب ودورت عنـه دواره جمـالــه دوخنـي بجمـالــه ماخذنـي الحـلالـه حضرت حبيبي هالنفـس واعيـش من خلالــه .

استحـالـه أنساه استحــالــه محّد ينسى حالـــه للمـوت ماعوفه وعـد وماأعشگ بـدالـــه ولاااائــــي لحبّه وانتمـائــــي طيحنـي الهــوائـي تمكّن على قلبـي القـوي وأعـلــن انتصــــاره مراره ويعجبنـي بمراره وهمــه وانتظاره گلبـي على حبـه قفــل وما يرجع بقراره".77410542