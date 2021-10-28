انت الان تتابع خبر ظهور هيفاء وهبي بصورة جريئة عند إستيقاظها من النوم.. وبتفاصيل مثيرة لفتت الأنظار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

شاركت الفنانة اللبنانية الجمهور مجموعة صور خاطفة للأنظار لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت هيفا وهبي بكامل عفويتها وجمالها، وهي ترتدي روب الإستحمام، وتجلس على الأرض إلى جانب بوالين، وهي تشرب القهوة.48045722

وعلقت هيفا على المنشور بخفة دمها المعتادية، وكتبت: "Bonjour عالأمور. .ومش Bonjour عالمقهور الغيور".

وأثارت حالة كبيرة من التفاعل عند المتابعين، فعبروا عن إعجابهم الكبير بظهرورها بكامل طبيعيتها، كما أكدوا على جمالها الدائم، كما أثار تعليقها رغبتهم في معرفة من تقصد، كما أكدوا على تأييدهم لكلامها.

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