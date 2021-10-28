شاهد .. فضيحة من العيار الثقيل.. نجمة سعودية بلا ملابس تماماً في مغطس الاستحمام.. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة من العيار الثقيل.. نجمة سعودية بلا ملابس تماماً في مغطس الاستحمام.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بـ Barbie G صورة فاضحة لها من حوض الإستحمام، وهي عارية تماماً وكاشفة عن صدرها وغطته بنجمة صغيرة فقط، بطريقة جريئة جداً.

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وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن إستنكارهم لتصرفها واعتبروا الصورة منافية للآداب وخادشة للحياء.

وكانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها التي ظهرت في الصورة.

ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.

وظهرت باربي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها.

اللافت أن جمهور باربي كان قد تفاعل معها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، حتى أن أحدهم إعترف لها بحبه.

يتعذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا على 41347576