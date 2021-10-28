شاهد .. ظهور مفزع للفنانة بوسي.. شاهدوا كيف تغير شكلها وملامحها الجميلة بعد غدر السنين

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للفنانة بوسي.. شاهدوا كيف تغير شكلها وملامحها الجميلة بعد غدر السنين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

في أحدث ظهور للفنانة الكبيرة بوسي تفاجأ الجمهور بتغير شكلها وتأثير عوامل الزمن على ملامحها الجميلة.14522226

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بمجموعة من الفنانات، والتي كان من ضمنهم الفنانة بوسي، من أحدث ظهور لهم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بوزن ممتلىء وملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

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