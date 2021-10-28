شاهد .. ظهور مفاجئ لغادة عبد الرازق بعد عملية تجميل جديدة..المتابعون يتفاعلون كأنها حلا شيحا!!.. اتفرج!

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ لغادة عبد الرازق بعد عملية تجميل جديدة..المتابعون يتفاعلون كأنها حلا شيحا!!.. اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها بـ«لوك» جديد، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مما جعل المتابعين يتفاعلون معها بشكل كبير، ويشاركون صورها على صفحاتهم الخاصة، لكن كانت أبرز ردود الفعل هو تشبيهها، في اللوك الجديد، بالفنانة حلا شيحا.

غادة عبد الرازق بـ«لوك» جديد69387259

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الخاصة بها، عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام» وظهرت خلال الصور بـ«لوك» مختلف عليها تماما، حيث اتبعت مكياجا وشعرا مميزين للغاية، ما دفع الجمهور لتشبيها بحلا شيحا.

متابعون يشبهون «لوك» غادة عبد الرازق بـ حلا شيحا

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور عبد الرازق، حيث رأوا أن هذا «اللوك» الذي اتبعته غادة، جعلها تشبه بشكل كبير الفنانة حلا شيحا، وأكد أكثر من تعليق على هذا الأمر في حين قال آخرون أنها أجرت عملية تجميل.

وقال حساب أحد المتابعين: «قالبة على حلا شيحا ليه كدا»، وقال آخر: «هو أنا حاسة إنه شبه حلا شيحا أوي»، وهو الرأي نفسه الذي أكد عليه العديد من المتابعين.

مسلسل «لحم غزال» آخر أعمال غادة عبد الرازق

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، الذي شاركت فيه بجانب حمدي الميرغني ووفاء عامر وشريف سلامة ومي سليم وأشرف عبد الغفور وعمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

أما على صعيد السينما، فانتهت غادة عبد الرازق من تصوير فيلمها الجديد «حفلة 9» التي تشارك فيه بجانب طارق لطفي وأحمد وفيق ونهال عنبر وكمال أبو رية وطارق صبري وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عبد المنعم ربيع.

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