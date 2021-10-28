شاهد .. بدون خجل... رهف القنون تُشارك صورة لمنطقتها الحساسة وخلفيتها وتثير غضب الجمهور (صور)

انت الان تتابع خبر بدون خجل... رهف القنون تُشارك صورة لمنطقتها الحساسة وخلفيتها وتثير غضب الجمهور (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت السعودية رهف القنون بإثارة الجدل وإغضاب الجمهور ؛ بعد نشرها أحدث صور لها بمايوه السباحة .

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وعلى ما يبدو أنها لن تسمح لأي يوم أن يمر من دون أن تثير الجدل بسبب طبيعة الصور التي تشاركها في محاولة لجلب الانتباه إليها أو تصدر الترند.

رهف القنون بالمايوه

هذه المرة شاركت الناشطة السعودية صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر المنطقة الأمامية “المنطقة الحساسة” بطريقةٍ مُبالغ بها ومؤذية للعين.

وشاركت “القنون” منذ أيام صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة تحت التنورة.

وقامت القنون وقتها بإغلاق خاصية التعليقات تحتها تجنباً لأي انتقادات، إلى أن ذلك لم يمنع من تداول الصُورة بشكل كبير ضمن هجوم شديد على رهف محمد والتي تتعمد إثارة الجدل خاصةً أنها تحمل جنسية عربية.

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