شاهد .. اتفرج..مشاجرة بأسلوب مختلف بين نسرين طافش وصديقتها امام العلن:صور صادمة

انت الان تتابع خبر اتفرج..مشاجرة بأسلوب مختلف بين نسرين طافش وصديقتها امام العلن:صور صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار مؤخرا بظهورها الاخير في مهرجان الجونة قبل عدة ايام وسط حضور مئات من الفنانيين.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة نسرين طافش في مهرجان الجونة بعدة إطلالات جذابة جدا تصدرت محركات البحث لها ، حيث ارتد في اليوم الاول من الحفل فستان باللون الازرق الغامق في اليوم الاول واختتمت الحفل بفستان مكشفو الصدر باللون الأصفر الجذاب والتي شاركت بهم صورها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام لجمهورها.

من جهة اخرى ، نشرت الفنانة نسرين طافش عدة لقطات عفوية عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور برفقة صديقتها عائشة رمضان اثناء تواجدهم في إحدى المطاعم بلقطات مضحة وشجار بينهم وسط اجواء من العفوية والمحبة.

الجدير بالذكر أن الفنانة نشرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال والذي حاز على اعجاب ملايين من الجمهور وتصدره ضمن انجح الاعمال الدرامية لهذا العام ، كما انها تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم بعنوان " في القلب "

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