شاهد .. بالفيديو.ياسمين صبري بكل ثقة ‬⁩: ربنا حبيبي وأنا حبيبته .. ولهذا السبب لا علاقة لي بوالدي!

انت الان تتابع خبر بالفيديو.ياسمين صبري بكل ثقة ‬⁩: ربنا حبيبي وأنا حبيبته .. ولهذا السبب لا علاقة لي بوالدي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول مرة بشكل صريح على هجوم والدها قبل أيام، وذلك خلال لقاء مع أنس بوخش، في برنامج (ABtalks) المذاع على قناته عبر يوتيوب.

32626440

علاقتها بوالدها

وقالت الفنانة المصرية إن علاقتها بوالدها منقطعة تماماً، وإنه لم يكن متواجداً في حياتها خلال طفولتها، وأشارت ياسمين إلى أن السبب ليس انفصاله عن والدتها، لكنه اختار نفسه بحسب تعبيرها.

وتابعت: الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده.

علاقتها بوالدتها

وأوضحت ياسمين في حديثها عن والدها: هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان.

وأكدت ياسمين صبري أن علاقتها بوالدتها قوية جداً حتى الآن، وقالت: “هي ست قوية جداً، وعشت طفولتي بشكل ملتزم وصارم، في بيت جدي وجدتي.”

وكشفت ياسمين صبري أن جدتها تولت تربيتها وكانت صارمة معها ومع والدتها، مضيفة: بدأت أتدرب عالسباحة وعمري 4 سنين، طفولتي ما كنتش في الجنينة زي باقي الأطفال، وما كانش فيها رفاهية الوقت، كان في شدة وفي إلتزام، ويوم كنت ما أكسب في امتحان الرياضة أو أنجح كنت أُضرب بالشبشب.

ترفض زيارة المقابر

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، وكشفت أنها توفيت بفيروس كورونا قبل أشهر عن عمر 91 عاما، منوهةً إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد إنها في مكان أفضل من المقبرة.

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تشعر بالحزن حين يرى الناس جمالها فقط، وقالت: “ده انطباعهم ورؤيتهم، بس أنا درست علم نفس، وبقرأ كتير في عدة مجالات، وبهتم باليوغا وبحب السفر”.

أخاف أزعل ربنا

وتحدثت ياسمين خلال اللقاء عن علاقتها بالله قائلة: “أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي، هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده.. هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو المحامي بتاعي ووكيلي، وأنا مبخافش غير منه.32626440