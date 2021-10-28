شاهد .. تسريب مشهد فاضح لـ وفاء عامر ومحمد رمضان.. وهكذا انهارت الفنانة وسرعان ما طالبت بحذفه !

انت الان تتابع خبر تسريب مشهد فاضح لـ وفاء عامر ومحمد رمضان.. وهكذا انهارت الفنانة وسرعان ما طالبت بحذفه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، تداول مقطع فيديو فاضح للفنانة المصرية وفاء عامر ومواطنها الفنان محمد رمضان، كان قد تسرب في وقت سابق واحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأثارت هذه الصفحات، مجددا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول مقطع الفيديو، إذا اعتبر البعض أن محتواه جنسي فاضح، فيما قال البعض الآخر، أن وفاء عامر لم تقوم بفعل خادش وإنما محمد رمضان هو من قام بذلك، وفاجأها بالأمر.

كما عبر عدد من المتابعين، عن استغرابهم الشديد من إعادة تداول هذا المقطع، متسائلين عن سبب التركيز على هذا المشهد منذ تسريبه حتى اليوم، رغم وجود مشاهد أسوأ منه لممثلين وممثلات اخرين. حسب قولهم.

وظهرت الفنانة وفاء عامر في مقطع الفيديو، وهي في حالة ذهول من ظهور محمد رمضان عار ويقترب منها ثم يمسكان ببعضهما ويتحدث معها عن منطقته الحساسة



وفي نهاية المشهد، ظهر محمد رمضان يتحرش بوفاء، ويحتضنها من الخلف، ثم يحملها بين ذراعيه.

النجمة المصرية، كشفت في وقت سابق، وتحديدا بعد تسريب الفيديو، وهي منهارة عن كواليس المشهد الفاضح الذي جمعها بالفنان محمد رمضان، مما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الفنانة وفاء عامر من مواطنها الممثل محمد رمضان، حينذاك، حذف المشهد المسرب "المسيء" من تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، الذي نشره على السوشال ميديا. مشيرة إلى أنه ليس في مصلحته. مضيفة "منه لله الي سرب المقطع".



وأوضحت عامر في حوار مع برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، إنها صورت المشهد على الهواء إذ لم يكن مكتوبا في النص. مؤكدة أنها تواصلت مع المنتج وطلبت منه حذف المشهد.



وأشارت الفنانة المصرية إلى أن بقاءها في المنزل أفضل لها من تصوير مثل هذا المشهد وهي في هذا السن، مشيرة بأنها لا تعرف هوية الشخص الذي سرب المقطع.



وعند سؤالها عما إذا كانت قد وجهت الاتهام لرمضان بتسريب المقطع، قالت عامر إنها لم تتهم الممثل الشاب بهذه الفعلة، لكنها طالبت فورا بحذف المقطع عن صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ليس في صالحه.



ووجهت الممثلة المخضرمة رسالة لرمضان طلبت منه فيها ألا يستمع لـ"التطبيل" وأن ينتبه لنفسه ويجعل قراره في يده.

كما أعربت وفاء عامر في نفس الوقت عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "نسر الصعيد" الذي قدمت فيه شخصية "صالحة" المرأة الصعيدية زوجة صالح القناوي والتي ربت "زين القناوي" محمد رمضان.16194694